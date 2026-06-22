Месси стал лучшим бомбардиром истории чемпионатов мира по футболу

Лионель Месси Фото: AP/ТАСС

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Нападающий сборной Аргентины по футболу Лионель Месси довел до 17 число голов в карьере на чемпионатах мира по футболу.

Он поразил ворота национальной команды Австрии в матче второго тура ЧМ-2026 незадолго до окончания первого тайма.

Таким образом, Месси обошел предыдущего рекордсмена немца Мирослава Клозе (16), к настоящему моменту завершившего карьеру. Из участников чемпионата мира 2026 года ближайший преследователь Месси - француз Килиан Мбаппе. У него 14 голов, как и у немца Герда Мюллера. На третьем месте - бразилец Роналдо (15).

Игра Аргентина - Австрия проходит в Далласе, текущий счет - 1:0. Рекорд Месси мог состояться и раньше, однако по ходу первого тайма нападающий не смог реализовать пенальти: пробил мимо ворот.

На нынешнем ЧМ Месси забил уже четыре гола: в матче первого тура против Алжира (3:0) он оформил хет-трик.

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике.