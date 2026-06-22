Дубль Месси принес Аргентине победу над австрийцами и вывел ее в плей-офф ЧМ

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Аргентины со счетом 2:0 победили Австрию в матче второго тура группового этапа чемпионата мира.

Игра прошла в Арлингтоне, США.

Оба гола забил Лионель Месси, отличившись на 38-й и 90+5 минутах. Кроме того, на 9-й минуте аргентинец не реализовал пенальти.

Месси довел до 18 число голов на чемпионатах мира и по этому показателю вышел на первое место в истории турнира. Предыдущий рекорд принадлежал немцу Мирославу Клозе (16).

На нынешнем ЧМ Месси забил уже 5 голов. Ранее он оформил хет-трик в матче с Алжиром (3:0).

Сборная Аргентины набрала 6 очков и лидирует в группе G, команда обеспечила себе место в плей-офф. У Австрии 3 очка, команда на второй строчке. Иордания и Алжир очков пока не набрали, у них впереди очный матч второго тура.

ЧМ-2026 проходит в США, Канаде и Мексике.