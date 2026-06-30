Заболотный покинул "Спартак"

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - "Спартак" не стал продлевать контракт с нападающим Антоном Заболотным, сообщается на сайте московского футбольного клуба.

В связи с этим 35-летний спортсмен покидает команду: нынешнее соглашение истекает этим летом.

Чемпион России в составе "Зенита" и обладатель Кубка России в составе ЦСКА Заболотный стал игроком "Спартака" 1 июля прошлого года. За "Спартак" он провел 16 матчей, семь из них – в Кубке России, победном для команды в сезоне-2025/26.