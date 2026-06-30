Поиск

Заболотный покинул "Спартак"

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - "Спартак" не стал продлевать контракт с нападающим Антоном Заболотным, сообщается на сайте московского футбольного клуба.

В связи с этим 35-летний спортсмен покидает команду: нынешнее соглашение истекает этим летом.

Чемпион России в составе "Зенита" и обладатель Кубка России в составе ЦСКА Заболотный стал игроком "Спартака" 1 июля прошлого года. За "Спартак" он провел 16 матчей, семь из них – в Кубке России, победном для команды в сезоне-2025/26.

Спартак футбол Антон Заболотный
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ISU допустил россиян к турнирам в нейтральном статусе

ISU допустил россиян к турнирам в нейтральном статусе
ЧМ-2026

Сборная Марокко выиграла у Нидерландов и вышла в 1/8 финала ЧМ

Сборная Марокко выиграла у Нидерландов и вышла в 1/8 финала ЧМ
ЧМ-2026

Сборная Германии выбыла из ЧМ

Медведев вышел во второй круг Уимблдона

ЧМ-2026

Сборная Бразилии с трудом победила Японию и вышла в 1/8 финала ЧМ

Сборная Бразилии с трудом победила Японию и вышла в 1/8 финала ЧМ

Бразильский футболист Фелипе Аугусто перешел в "Зенит"

Рублев проиграл Сафиуллину в первом круге Уимблдона

ЧМ-2026

Матчи групповой стадии ЧМ по футболу посетили более 4,6 млн человек

Матчи групповой стадии ЧМ по футболу посетили более 4,6 млн человек
ЧМ-2026

Сборная Канады обыграла ЮАР и первой вышла в 1/8 финала ЧМ

Сборная Канады обыграла ЮАР и первой вышла в 1/8 финала ЧМ

Джордж Рассел из Mercedes выиграл Гран-при Австрии "Формулы-1"

Джордж Рассел из Mercedes выиграл Гран-при Австрии "Формулы-1"