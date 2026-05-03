Футболист "Спартака" Заболотный провалил допинг-тест

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Нападающий московского футбольного клуба "Спартак" Антон Заболотный был временно отстранен от деятельности в спорте из‑за неблагоприятного результата анализа допинг‑пробы, сообщает "Матч ТВ".

Однако с 30 апреля РУСАДА разрешило ему участвовать в тренировках и соревнованиях, сняв временное отстранение.

Дополнительная конкретика не приводится.

34-летний Заболотный играет в "Спартаке с лета 2025 года. В сезоне-2025/26 на его счету 16 матчей.