Футболист "Спартака" Заболотный провалил допинг-тест
Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Нападающий московского футбольного клуба "Спартак" Антон Заболотный был временно отстранен от деятельности в спорте из‑за неблагоприятного результата анализа допинг‑пробы, сообщает "Матч ТВ".
Однако с 30 апреля РУСАДА разрешило ему участвовать в тренировках и соревнованиях, сняв временное отстранение.
Дополнительная конкретика не приводится.
34-летний Заболотный играет в "Спартаке с лета 2025 года. В сезоне-2025/26 на его счету 16 матчей.