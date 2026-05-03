Поиск

Футболист "Спартака" Заболотный провалил допинг-тест

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Нападающий московского футбольного клуба "Спартак" Антон Заболотный был временно отстранен от деятельности в спорте из‑за неблагоприятного результата анализа допинг‑пробы, сообщает "Матч ТВ".

Однако с 30 апреля РУСАДА разрешило ему участвовать в тренировках и соревнованиях, сняв временное отстранение.

Дополнительная конкретика не приводится.

34-летний Заболотный играет в "Спартаке с лета 2025 года. В сезоне-2025/26 на его счету 16 матчей.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Краснодар" выиграл у "Акрoна" и вновь возглавил таблицу РПЛ

"Краснодар" выиграл у "Акрoна" и вновь возглавил таблицу РПЛ

"Ак Барс" победил "Металлург" и стал первым финалистом Кубка Гагарина

"Ак Барс" победил "Металлург" и стал первым финалистом Кубка Гагарина

Владимир Никитин установил новый рекорд России на Казанском марафоне

Владимир Никитин установил новый рекорд России на Казанском марафоне

"Зенит" обыграл ЦСКА в чемпионате России по футболу

"Зенит" обыграл ЦСКА в чемпионате России по футболу

"Локомотив" победил "Авангард" в матче полуфинальной серии КХЛ

"Локомотив" победил "Авангард" в матче полуфинальной серии КХЛ

Наоя Иноуэ защитил титул абсолютного чемпиона мира по боксу

Наоя Иноуэ защитил титул абсолютного чемпиона мира по боксу

"Локомотив" и "Динамо" сыграли вничью в матче РПЛ

"Спартак" проиграл "Крыльям Советов" в матче 28-го тура РПЛ

"Спартак" проиграл "Крыльям Советов" в матче 28-го тура РПЛ

Глава ФИФА заверил, что Иран примет участие в ЧМ-2026

Глава ФИФА заверил, что Иран примет участие в ЧМ-2026

"Атлетико" и "Арсенал" сыграли вничью в первом полуфинальном матче ЛЧ

"Атлетико" и "Арсенал" сыграли вничью в первом полуфинальном матче ЛЧ