В школах и колледжах России будут развивать легкую атлетику

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Министр просвещения РФ Сергей Кравцов и председатель Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Петр Фрадков подписали соглашение о взаимодействии между министерством и федерацией и развитием легкой атлетики в школах и колледжах России.

Как сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ, соглашение вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 2030 года.

" Наша совместная работа с ВФЛА поможет создать условия для того, чтобы школьники и студенты по всей стране могли заниматься этим видом спорта систематически, участвовать в соревнованиях и выбирать здоровый образ жизни", - приводит пресс-служба слова министра просвещения РФ Кравцова.

В ведомстве уточнили, что соглашение направлено на содействие развитию легкой атлетики среди обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования, а также дополнительные общеобразовательные программы, включая спортивную подготовку.

В рамках сотрудничества стороны планируют популяризировать легкую атлетику как составную часть физической культуры, спорта и здорового образа жизни, создавать условия для систематических занятий этим видом спорта, в том числе для детей из многодетных и малообеспеченных семей, детей-инвалидов, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и детей с ограниченными возможностями здоровья, отмечается в сообщении.

"Наша задача - сделать этот вид спорта максимально доступным в школах и колледжах, поддержать системные занятия, усилить соревновательную практику и помочь сформировать устойчивый интерес к активному и здоровому образу жизни. А программа "Легкая атлетика - в школу" станет важным шагом в развитии массового спорта в стране", - цитирует пресс-служба председателя ВФЛА Петра Фрадкова.

В рамках программы ВФЛА обеспечивает школы дополнительным спортивным оборудованием, проводит курсы повышения квалификации для учителей физической культуры и оказывает методическую поддержку. Стороны также намерены содействовать организации и проведению массовых мероприятий, фестивалей, конкурсов, спортивных праздников и открытых уроков по легкой атлетике, направленных на привлечение обучающихся.