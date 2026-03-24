World Athletics сняла c ВФЛА все санкции, связанные с допингом

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Совет World Athletics принял решение о полном снятии санкций с Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), связанных с допинговыми нарушениями. Об этом в своем телеграм-канале сообщил министр спорта, глава ОКР Михаил Дегтярев.

Он отметил, что ВФЛА прошла трехлетний "карантин" в рамках Программы специальных условий: выполнены все 34 стратегических и операционных требования, внедрены новые стандарты управления, перестроена антидопинговая работа, обновлены региональные структуры.

"Под руководством заместителя председателя Олимпийского комитета России, председателя ВФЛА Петра Фрадкова федерация демонстрирует устойчивое развитие: укреплена управленческая модель, повышена прозрачность, выросла финансовая стабильность, расширена региональная сеть и улучшены показатели антидопингового контроля", - отметил Дегтярев.

Весной 2023 года стало известно о решении Совета World Athletics восстановить членство ВФЛА, которое было приостановлено с осени 2015 года на фоне допингового скандала в российском спорте.

Экс-футболист ЦСКА Вагнер Лав завершил карьеру

Медведев проиграл в третьем круге турнира Masters в Майами

Овечкин провел 1000-й гол в НХЛ с учетом плей-офф

"Зенит" обыграл "Динамо" в чемпионате России по футболу

Четыре гола Кордобы помогли "Краснодару" разгромить "Пари НН"

ЦСКА победил махачкалинское "Динамо" и прервал серию поражений в РПЛ
