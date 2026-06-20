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Полина Кнороз улучшила лучший результат сезона в мире на Кубке России

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Прыгунья с шестом Полина Кнороз одержала победу на Кубке России по легкой атлетике в Чебоксарах.

В столице Чувашии она улучшила принадлежащий ей лучший результат сезона в мире. С первой попытки Кнороз преодолела высоту 4,91 м.

Второе место заняла Татьяна Калинина (4,55 м), третье - Ирина Михайлова (4,35 м).

Ранее результат Кнороз (4,87 м), показанный 7 июня на "Дне прыжков" в Москве на Воробьевых горах, был ратифицирован и внесен в топ-лист Международной федерации легкой атлетики (World Athletics). Первый вице-президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), олимпийский чемпион Юрий Борзаковский позднее "Интерфаксу" допустил, что Кнороз способна показать высокий результат в Чебоксарах.

World Athletics Юрий Борзаковский Полина Кнороз
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