Глава WBA считает, что у Гассиева есть преимущество над Йокой перед боем

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Президент Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Хильберто Мендоса заявил, что у регулярного чемпиона Мурата Гассиева есть небольшое преимущество над Тони Йокой в их предстоящем титульном бою.

Глава организации также подчеркнул, что эта победа необходима россиянину, чтобы внести свое имя в историю тяжелого веса.

"Это хороший бой для Гассиева. Сейчас Мурату нужна хорошая победа после триумфа в бою с Кубратом Пулевым. Мурату нужно внести своё имя в историю тяжёлого веса, а Тони Йока — отличный претендент. Посмотрим, что выйдет! Я думаю, у Гассиева есть небольшое преимущество над Тони Йокой", - приводит слова Мендосы пресс-служба Федерации бокса России.

Бой между Гассиевым и Йокой возглавит турнир "IBA.PRO 19" 11 июля в Москве.

Для Гассиева предстоящий бой будет первой защитой пояса регулярного чемпиона мира по версии WBA в тяжелом весе. Экс-чемпион WBA и IBF в первом тяжелом весе завоевал этот титул в декабре прошлого года в Дубае на турнире "IBA.PRO 13", когда в шестом раунде нокаутировал болгарина Кубрата Пулева.

На счету 32-летнего Гассиева на профессиональном ринге 33 победы (26 – нокаутом) при двух поражениях. 34-летний Йока выиграл 15 боев (12 – досрочно), уступив в трех боях.

Также в карде турнира 11 июля в Москве россиянин Артем Сусленков будет защищать пояс WBA Continental в тяжелом весе против британца Джо Джойса, а Мурад Халидов и Арслан Яллыев проведут поединок между собой.