Екатерина Гуренкова стала чемпионкой России по велоспорту после весеннего перелома руки
Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Перешедшая из любительского спорта в профессиональный Екатерина Гуренкова стала победительницей индивидуальной гонки на чемпионате России по велоспорту на шоссе.
Соревнования проходят в Татарстане.
Время спортсменки из Орловской области - 36 минут 02 секунды.
Многократная чемпионка России Тамара Дронова (Москва) заняла второе место, ее время - 36 минут 11 секунд.
Третьей стала Марина Комова из Самарской области (36:29).
"До сих пор не могу поверить в эту победу, мне казалась она невозможной. В апреле этого года я сломала руку и полностью выпала из процесса. Буквально месяц назад начала тренироваться и, как сказал тренер: это к лучшему, я вернулась отдохнувшей", - сказала Гуренкова после гонки.
"Если честно, я не верила, что после перелома можно так взять и победить", - отметила она.
Гонка прошла в Иннополисе.
Чемпионат России финиширует 5 июля, гонки также запланированы и в Казани.