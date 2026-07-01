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Екатерина Гуренкова стала чемпионкой России по велоспорту после весеннего перелома руки

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Перешедшая из любительского спорта в профессиональный Екатерина Гуренкова стала победительницей индивидуальной гонки на чемпионате России по велоспорту на шоссе.

Соревнования проходят в Татарстане.

Время спортсменки из Орловской области - 36 минут 02 секунды.

Многократная чемпионка России Тамара Дронова (Москва) заняла второе место, ее время - 36 минут 11 секунд.

Третьей стала Марина Комова из Самарской области (36:29).

"До сих пор не могу поверить в эту победу, мне казалась она невозможной. В апреле этого года я сломала руку и полностью выпала из процесса. Буквально месяц назад начала тренироваться и, как сказал тренер: это к лучшему, я вернулась отдохнувшей", - сказала Гуренкова после гонки.

"Если честно, я не верила, что после перелома можно так взять и победить", - отметила она.

Гонка прошла в Иннополисе.

Чемпионат России финиширует 5 июля, гонки также запланированы и в Казани.

Екатерина Гуренкова
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