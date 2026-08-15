Россиянки выиграли ЧМ по художественной гимнастике в командном многоборье

София Ильтерякова Фото: IMAGO/Eibner/ТАСС

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Российские спортсменки стали победительницами чемпионата мира по художественной гимнастике в командном многоборье.

Российская команда, в составе которой выступили Мария Борисова, София Ильтерякова, Арина Лавренова, Алиса Еремеева, Анна Николаева, София Солонская, Агата Барекзай и Дарья Мельник, набрала 278,300 балла.

Второе место заняла сборная Болгарии (276,050), третье – команда Китая (275,400).

Чемпионат мира проходит в Германии, россиянки выступают без государственной символики РФ.