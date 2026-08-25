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Патрушев уверен в готовности России вернуться в элиту мирового волейбола

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Российские волейболисты уже сейчас способны вновь успешно выступать на международных соревнованиях, считает помощник президента РФ, председатель наблюдательного совета Всероссийской федерации волейбола Николай Патрушев.

Во вторник Патрушев принял участие в открытии в Ярославле нового волейбольного центра мирового уровня.

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"Готовы быть в элите", - ответил он на вопрос журналистов о готовности российских сборных вновь участвовать в международных турнирах по волейболу.

Патрушев, который принял участие в открытии в Ярославле нового волейбольного центра мирового уровня, подчеркнул роль Всероссийской федерации волейбола, которая все то время, в течение которого российские сборные не были допущены до международных турниров, "очень качественно" проводила внутренние соревнования. "Проводили все на высоком уровне", - отметил он.

"Мне удается посмотреть по телевизору международные игры - мы ничуть не хуже, мы лучше", - сказал Патрушев.

Вместе с тем важно, чтобы на российских волейболистов психологически не сказывалось то, что они некоторое время отсутствовали на международной арене, подчеркнул Патрушев. "А физически и тактически они готовы лучше", - добавил он.

В июле Международная федерация волейбола (FIVB) объявила о допуске российских сборных до соревнований во всех дисциплинах и о восстановлении рейтинга команд.

Николай Патрушев волейбол
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