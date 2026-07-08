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Международная федерация волейбола сняла санкции с россиян

Международная федерация волейбола сняла санкции с россиян
Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Международная федерация волейбола (FIVB) допустила российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях под эгидой организации. Об этом сообщается на сайте FIVB.

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В заявлении говорится, что после решения МОК о снятии ограничений на выступление российских спортсменов, им "будет разрешено вернуться к соревнованиям FIVB".

"Такой подход отражает приверженность FIVB защите фундаментального права спортсменов на доступ к спорту независимо от их гражданства", - отмечается в тексте обращения.

Демонстрация государственной символики РФ будет осуществляться по усмотрению FIVB и Европейской конфедерации волейбола. Этот вопрос также будет решаться по согласованию с соответствующими спортивными организациями.

Сборные России также будут восстановлены в мировом рейтинге с тем же количеством очков, которое они имели на момент их заморозки.

FIVB отстранила россиян от международных турниров в марте 2022 года.

волейбол МОК FIVB
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