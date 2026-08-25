Патрушев заявил о готовности России проводить крупнейшие турниры по волейболу

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Россия готова успешно проводить международные соревнования по волейболу самого высокого уровня, заявил помощник президента РФ, председатель наблюдательного совета Всероссийской федерации волейбола Николай Патрушев.

Во вторник Патрушев принял участие в открытии в Ярославле нового крупного волейбольного центра мирового уровня.

В России волейбольная инфраструктура развита "очень хорошо", сказал Патрушев журналистам на полях церемонии.

"Мы готовы проводить любые соревнования - и на уровне, если будут Олимпийские игры, и на уровне чемпионатов мира, и чемпионатов Европы, и любого другого уровня", - добавил он.

По его словам, волейбольная инфраструктура в России развита во многих городах. А на вопрос, готов ли уже сейчас открывшийся волейбольный центр в Ярославле принимать международные соревнования самого высокого уровня, он ответил: "Запросто. Таких качественных арен я практически нигде не видел. Это арена очень высокого уровня".

В июле Международная федерация волейбола объявила о допуске российских сборных до соревнований во всех дисциплинах и о восстановлении рейтинга команд.

В 2022 году Россия должна была принять ЧМ по волейболу, но ее лишили на это права из-за санкций.