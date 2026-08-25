Азербайджанский "Сабах" впервые вышел в основную стадию Лиги чемпионов УЕФА

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Футболисты азербайджанского клуба "Сабах" завоевали путевку в основную стадию Лиги чемпионов УЕФА.

По сумме двух встреч в квалификационном раунде плей-офф ЛЧ "Сабах" оказался сильнее израильского "Хапоэля" (Беэр-Шева).

Ответный матч прошел в Баку во вторник и завершился со счетом 5:2 в пользу "Сабаха", победитель определился в дополнительное время. Основное время завершилось со счетом 3:2 в пользу хозяев. В первом матче победила израильская команда – 2:1.

"Сабах" сыграет в основной стадии ЛЧ впервые в своей истории.

Российские клубы к участию в еврокубках не допущены из-за санкций.

Дейтвующий победитель Лиги чемпионов - французский "Пари Сен-Жермен".