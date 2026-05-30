ПСЖ с Сафоновым второй раз подряд выиграл Лигу чемпионов УЕФА

Сафонов - первый в истории российский футболист, который стал двукратным победителем турнира

Фото: Sipa USA/ТАСС

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Французский "Пари Сен-Жермен" стал победителем Лиги чемпионов УЕФА, в финале обыграв английский "Арсенал".

Основное время матча в Будапеште завершилось со счетом 1:1, в дополнительное счет не изменился. В серии пенальти успешнее оказались футболисты ПСЖ (4:3).

На 6-й минуте в основное время "Арсенал" вышел вперед благодаря точному удару Кая Хаверца. Футболисты клуба из Франции отыгрались на 65-й минуте: пенальти реализовал Усман Дембеле.

В серии пенальти игроки "Арсенала" Эберечи Эзе и Габриэл Магальяйнс не попали в ворота. В свою очередь, голкипер лондонского клуба Давид Райя отразил удар Нуну Мендеша.

В составе ПСЖ весь матч провел вратарь сборной России Матвей Сафонов.

"Пари Сен-Жермен" выиграл Лигу чемпионов второй раз подряд, соответственно Сафонов теперь – двукратный победитель турнира. Он - первый россиянин с таким статусом.

27-летний Сафонов перешел в ПСЖ из "Краснодара" летом 2024 года. В составе команды из Парижа он также два раза выиграл чемпионат Франции, по разу – Кубок Франции, Суперкубок Франции, Суперкубок УЕФА, Межконтинентальный кубок.