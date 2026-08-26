Юный полузащитник сборной Марокко перешел в "Манчестер Сити" за 95 млн евро
Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - "Манчестер Сити" подписал контракт с 18-летним марокканским полузащитником Айюба Буадди, сообщается на сайте английского футбольного клуба.
Соглашение будет действовать до 2031 года.
Предыдущим клубом футболиста был "Лилль": за французскую команду Буадди отыграл 96 матчей.
На счету Буадди восемь матчей за сборную Марокко, включая игры на ЧМ-2026.
По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила 95 млн евро, также прописаны бонусы в размере 5 млн евро.
В чемпионате Англии-2025/26 "Манчестер Сити" финишировал на втором месте, выиграл Кубок Англии и Кубок английской лиги.
В нынешнем чемпионате "Сити" стартовал с домашней победы (2:1) над "Борнмутом". Во втором туре 28 августа он сыграет в гостях с "Кристал Пэлас".