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"Металлург" отстранил главного тренера Разина от работы

"Металлург" отстранил главного тренера Разина от работы
Андрей Разин
Фото: Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - "Металлург" принял решение отстранить от работы главного тренера команды Андрея Разина, сообщает пресс-служба магнитогорского хоккейного клуба.

Исполняющим обязанности наставника команды назначен Владимир Воробьев.

"Между главным тренером и игроками возникли разногласия — как по игровым вопросам, так и по характеру взаимодействия", - сказал директор клуба Алексей Жлоба.

"Проблема возникла тогда, когда эти разногласия перестали решаться внутри команды и начали влиять на рабочий климат. Клуб принял это во внимание и вмешался" - подчеркнул он.

Он пояснил, что к согласию в ходе переговоров между тренерами и игроками прийти не удалось. В результате руководство клуба "приняло решение временно отстранить главного тренера от управления командой". Как подчеркнул директор, данное решение не окончательное.

Ранее клуб наложил на Разина дисциплинарное взыскание за "нарушающие корпоративную этику" резкие высказывания на пресс-конференциях.

52-летний Разин - экс-игрок "Металлурга". Главным тренером команды стал весной 2023 года. Через год "Металлург" под его руководством стал обладателем Кубка Гагарина КХЛ.

Металлург хоккей КХЛ Андрей Разин
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