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Ларионов покинул СКА

Ларионов покинул СКА
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Игорь Ларионов покинул должность главного тренера СКА, сообщается на сайте петербургского хоккейного клуба.

Отмечается, что клуб и тренер решение о прекращении сотрудничества приняли совместно.

Двукратному олимпийскому чемпиону и четырехкратному чемпиону мира Ларионову 65 лет. Он возглавил СКА летом 2025 года. Под его руководством СКА провел 88 матчей.

В настоящий момент СКА занимает восьмое место в Западной конференции КХЛ, набрав 17 очков в 15 матчах.

КХЛ хоккей Игорь Ларионов
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