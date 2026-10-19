Роналду отстранен от сборной Португалии на 30 дней

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Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Федерация футбола Португалии отстранила нападающего Криштиану Роналду от матчей за национальную команду на 30 дней. Об этом пишет A Bola.

Кроме того, спортсмен оштрафован на 255 евро.

Роналду самовольно покинул расположение сборной в преддверии матча Лиги наций УЕФА против Дании. Как сообщалось, нападающий саудовского "Аль-Насра" выразил недовольство в связи с тем, что не попал в стартовый состав на предыдущий матч против Норвегии (и вообще не вышел на поле).

Вскоре 41-летний футболист принес извинения и выразил готовность вернуться в сборную.