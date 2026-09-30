Роналду покинул расположение сборной Португалии из-за конфликта с тренером

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду покинул расположение национальной команды и в ближайшие часы на своем частном самолете отправится в Мадрид. Об этом сообщает Marca.

Сейчас португальская команда находится в Копенгагене и готовится к матчу Лиги наций УЕФА против Дании.

Сообщается, что демарш Роналду связан с высказываниями главного тренера сборной Портуналии Жорже Жезуша о том, что форварду не гарантировано место в составе. Конфликт же начался после матча Португалии против Норвегии в Осло (2:1 в пользу португальцев), где Роналду впервые за долгое время вообще не вышел на поле, оставшись в запасе.

Позже наставник сборной заявлял, что противоречий между ним и игроком нет.

До матча с Норвегией сборная Португалии сыграла с Уэльсом (1:0). 41-летний Роналду вышел в стартовом составе и был заменен в середине второго тайма. Футболист не отметился результативными действиями, он поразил ворота соперника, но гол отменили из-за положения "вне игры".

Матч Дания – Португалия пройдет 1 октября в Копенгагене и стартует в 21:45 мск.