Роналду заявил, что не намерен вскоре прекращать выступления за сборную

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду опубликовал открытое письмо, в котором опроверг слухи о немедленном завершении карьеры в национальной команде.

Текст приводит A Bola.

По словам 41-летнего нападающего, он покинул расположение команды перед матчем с Данией из-за того, что главный тренер Жорже Жезуш нарушил договоренности относительно его игрового времени, не выпустив его на поле после разминки и не объяснив это публично, как было обещано ранее.

Роналду принес извинения партнерам и болельщикам, признав свою ответственность за этот поступок.

"Я приношу извинения перед товарищами по сборной за то, что покинул лагерь. . Несмотря на абсолютную потерю доверия к слову тренера, как может подтвердить любой, кто был свидетелем этих разговоров, я не должен был этого делать. Ответственность лежит исключительно на мне", - подчеркнул Роналду.

Он отметил, что не намерен завершать выступления в сборной именно сейчас, и выразил готовность вернуться.

"В хорошей форме, играя за клуб и забивая голы после дисквалификации, я, как и всегда, буду готов побеждать за сборную. Это чистая правда".

Футболист также заявил, что готов принять любое наказание со стороны Федерации футбола Португалии без смягчающих обстоятельств, отметив, что прощальные матчи планирует провести в будущем.

Роналду самовольно покинул расположение сборной в преддверии матча Лиги наций УЕФА против Дании. Как сообщалось, нападающий саудовского "Аль-Насра" выразил недовольство в связи с тем, что не попал в стартовый состав на предыдущий матч против Норвегии (и вообще не вышел на поле).