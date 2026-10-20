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Федерация ски-альпинизма появится в России

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил о планах создания в России федерации ски-альпинизма.

"Одну новую организацию нам предстоит создать - Всероссийскую федерацию ски-альпинизма", - сказал Дегтярев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Он напомнил, что на зимней Олимпиаде 2026 года в Италии россиянин завоевал серебряную медаль в этом виде спорта. Речь - о Никите Филиппове, ставшем единственным призером на этих ОИ из россиян.

В настоящее время, по словам Дегтярева, ски-альпинизм развивается под эгидой Федерации скалолазания.

Владимир Путин Михаил Дегтярев ски-альпинизм
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