Федерация ски-альпинизма появится в России

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил о планах создания в России федерации ски-альпинизма.

"Одну новую организацию нам предстоит создать - Всероссийскую федерацию ски-альпинизма", - сказал Дегтярев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Он напомнил, что на зимней Олимпиаде 2026 года в Италии россиянин завоевал серебряную медаль в этом виде спорта. Речь - о Никите Филиппове, ставшем единственным призером на этих ОИ из россиян.

В настоящее время, по словам Дегтярева, ски-альпинизм развивается под эгидой Федерации скалолазания.