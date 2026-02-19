Россиянин Филиппов завоевал серебро Олимпиады-2026 в ски-альпинизме

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Российский ски-альпинист Никита Филиппов стал серебряным призером зимних Олимпийских игр в Италии, финишировав вторым в спринте.

Первое место занял испанец Ориоль Кардона Коль, в тройку призеров также попал француз Тибо Ансельме.

Ски-альпинизм впервые представлен в программе Олимпийских игр.

В результате Филиппов принес России первую медаль ОИ-2026.

Всего в Играх принимают участие 13 россиян, все – под нейтральным флагом.

В данный соревновательный день на Олимпиаде также выступит российская фигуристка Аделия Петросян – в произвольной программе в женском одиночном катании. После короткого проката трехкратная чемпионка России занимает пятое место (72,89 балла).