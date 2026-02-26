Призер ОИ-2026 Филиппов стал 24-кратным чемпионом России по ски-альпинизму

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Никита Филиппов завоевал золото чемпионата России по ски-альпинизму в Башкортостане.

Дистанцию спортсмен преодолел за 2 минуты 41,96 секунды.

Второе место занял Данил Слушкин (+7,92), третье – Павел Якимов (+12,97).

Таким образом, Филиппов стал 24-кратным чемпионом России.

На прошедшей недавно в Италии зимней Олимпиаде Филиппов стал серебряным призером, единственным из россиян завоевавшим медаль ОИ-2026. Всего в Играх приняли участие 13 российских спортсменов – в индивидуальных соревнованиях и в нейтральном статусе.