Поиск

Россияне заработали одну медаль на зимней Олимпиаде в Италии

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Российские спортсмены завершили выступления на зимних Олимпийских играх 2026 года в итальянских Милане и Кортине-д'Ампеццо.

Последней в воскресенье, заключительный день Олимпиады, из россиян выступила Дарья Непряева – в лыжном масс-старте на 50 км классическим стилем. Спортсменка оказалась за чертой призеров.

Россиянам на Играх-2026 удалось завоевать одну медаль: Никита Филиппов стал серебряным призером в ски-альпинизме – новом виде дисциплины в программе ОИ.

Некоторые отечественные спортсмены были близки к пьедесталу. Лыжник Савелий Коростелев стал четвертым в скиатлоне (10 км классическим стилем + 10 км свободным стилем) и пятым – в масс-старте на 50 км классическим стилем. Фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян заняли шестые места в мужском и женском одиночном катании.

Всего на Олимпиаде-2026 выступили 13 россиян. Помимо Филиппова, Непряевой, Коростелева, Гуменника и Петросян, это Дарья Олесик, Павел Репилов (санный спорт), Семен Ефимов, Юлия Плешкова (горнолыжный спорт), Алена Крылова, Иван Посашков (шорт-трек), Ксения Коржова, Анастасия Семенова (конькобежный спорт). Все они выступили в нейтральном статусе и в индивидуальных дисциплинах; в командных соревнованиях россияне участия не принимали.

На соревнованиях в Италии россияне повторили результат летних Игр-2024 во Франции. В Париже также удалось завоевать одно "серебро": его обладателями стали теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер в женском парном турнире. На тех играх выступили 15 российских спортсменов, также под нейтральным флагом.

Олимпиада-2026 в Италии

12
Матильда Гремо (Швейцария) на соревнованиях по фристайлу в дисциплине биг-эйрСоревнования в дисциплине командный сноуборд-кроссХоккеисты сборной Швейцарии разминаются перед матчем с ИталиейПараллельный гигантский слаломПрыжок на лыжах с трамплина Феликса Хоффманна из сборной ГерманииВыступление Изабо Левито (США) с короткой программой в одиночном фигурном катанииСпортсмен из Испании Йоахим Саларич во время соревнований по горнолыжному слалому среди мужчинМатиас Рош из Франции во время разминкиСоревнования по конькобежному спорту среди женщин в командной гонке преследованияСловенец Домен Превц совершает прыжок на лыжах с трамплинаНикола Домович и Доминика Пивковска из Польши во время соревнований по санному спортуСпортсмены Маурицио Бормолини (Италия) и Чхо Ван Хи (Южная Корея)
Матильда Гремо (Швейцария) на соревнованиях по фристайлу в дисциплине биг-эйр
Хроника 21 января – 22 февраля 2026 годаОлимпийские игры 2026
Олимпийские игры
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Олимпийские игры 2026

Россиянка Непряева поборется за медаль в последний день Олимпиады

Россиянка Непряева поборется за медаль в последний день Олимпиады
Олимпийские игры 2026

Норвегия досрочно выиграла медальный зачет Олимпиады-2026

Олимпийские игры 2026

Сборная Финляндии по хоккею разгромила Словакию и завоевала бронзу ОИ

"Реал" проиграл "Осасуне" в чемпионате Испании по футболу

Яромир Ягр заявил, что больше не сыграет в профессиональном хоккее

Яромир Ягр заявил, что больше не сыграет в профессиональном хоккее
Олимпийские игры 2026

Коростелев финишировал пятым в гонке на 50 км с масс-старта на ОИ

Олимпийские игры 2026

Йоханнес Клебо стал 11-кратным олимпийским чемпионом

Йоханнес Клебо стал 11-кратным олимпийским чемпионом
Олимпийские игры 2026

Сборные Канады и США по хоккею сыграют в финале Олимпиады

Олимпийские игры 2026

Сборная Канады по хоккею победила Финляндию и вышла в финал ОИ

Овечкин примет решение по своему будущему в "Вашингтоне" в конце сезона

Овечкин примет решение по своему будущему в "Вашингтоне" в конце сезона
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });