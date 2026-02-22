Россияне заработали одну медаль на зимней Олимпиаде в Италии

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Российские спортсмены завершили выступления на зимних Олимпийских играх 2026 года в итальянских Милане и Кортине-д'Ампеццо.

Последней в воскресенье, заключительный день Олимпиады, из россиян выступила Дарья Непряева – в лыжном масс-старте на 50 км классическим стилем. Спортсменка оказалась за чертой призеров.

Россиянам на Играх-2026 удалось завоевать одну медаль: Никита Филиппов стал серебряным призером в ски-альпинизме – новом виде дисциплины в программе ОИ.

Некоторые отечественные спортсмены были близки к пьедесталу. Лыжник Савелий Коростелев стал четвертым в скиатлоне (10 км классическим стилем + 10 км свободным стилем) и пятым – в масс-старте на 50 км классическим стилем. Фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян заняли шестые места в мужском и женском одиночном катании.

Всего на Олимпиаде-2026 выступили 13 россиян. Помимо Филиппова, Непряевой, Коростелева, Гуменника и Петросян, это Дарья Олесик, Павел Репилов (санный спорт), Семен Ефимов, Юлия Плешкова (горнолыжный спорт), Алена Крылова, Иван Посашков (шорт-трек), Ксения Коржова, Анастасия Семенова (конькобежный спорт). Все они выступили в нейтральном статусе и в индивидуальных дисциплинах; в командных соревнованиях россияне участия не принимали.

На соревнованиях в Италии россияне повторили результат летних Игр-2024 во Франции. В Париже также удалось завоевать одно "серебро": его обладателями стали теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер в женском парном турнире. На тех играх выступили 15 российских спортсменов, также под нейтральным флагом.