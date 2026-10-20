Боксер Свиридченков назвал турнир "IBA.PRO 21" шансом проявить себя в профи

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Двукратный чемпион России, обладатель Кубка России-2026, участник чемпионата мира-2023 Игорь Свиридченков указал на важность боя с белорусом Виктором Мурашкиным.

"Бой на турнире "IBA.PRO 21" является большой возможностью проявить себя на профессиональном ринге. Заявить о себе, показать, что я могу именно по профи. Виктор Мурашкин – хороший и достойный соперник, который провел немало профессиональных боев. Это опытный боксер", - приводит слова Свиридченкова пресс-служба Федерации бокса России.

"Это будет мой третий профессиональный поединок, он будет рассчитан на шесть раундов. Хотя я уже готов и на восемь, и на десять раундов. Готов дальше двигаться по профессионалам, но при этом буду совмещать с любительским боксом. И как раз мои профессиональные поединки будут зависеть от этапов подготовки сборной России", - подчеркнул спортсмен.

Свиридченков заявил о планах успешно выступить на Кубке России.

"Сергей Колденков является моим принципиальным соперником. У нас с ним были два финала – Кубок и чемпионат страны, когда я выиграл. После чего на одном чемпионате России я не боксировал, и все… Сергей стал чемпионом, далее он хорошо себя показал на чемпионате мира и чемпионате Европы. Это достойный соперник, которого я уважаю. Я в предвкушении от встречи с ним на Кубке России. Но сейчас надо хорошо проявить себя на турнире "IBA.PRO 21", - добавил он. Турнир "IBA.PRO 21" пройдет 25 октября в Бресте.