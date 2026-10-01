Джефф Монсон проведет боксерский бой на турнире "IBA.PRO 21"

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Принявший российское гражданство бывший американский тяжеловес Джефф Монсон проведет боксерский поединок с кикбоксером из Молдавии Ионом Шолтояну. Об этом сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

Бой пройдет 25 октября на турнире "IBA.PRO 21" в Бресте (Белоруссия).

Предстоящий поединок Монсона с Шолтояну будет состоять из четырех раундов по две минуты каждый.

55-летний Джефф Монсон известен своими выступлениями в ММА. На его счету в смешанных единоборствах 60 побед, 26 поражений и одна ничья. За карьеру он выходил на ринг против таких соперников, как Федор и Александр Емельяненко, Сатоси Исии, Алексей Олейник, Даниэль Кормье и многих других.

Кроме того, двукратный чемпион России, обладатель Кубка России-2026, участник чемпионата мира-2023 Игорь Свиридченков встретится с белорусом Виктором Мурашкиным. Бой рассчитан на шесть раундов.

В главном событии турнира многократный призер чемпионатов и Кубков России в тяжелом весе Теймураз Суров встретится с финалистом Европейских игр-2019 и Игр БРИКС-2024, а также участником Олимпийских игр-2020, чемпионатов мира 2021 и 2025 годов белорусом Владиславом Смягликовым.