Джефф Монсон допустил, что поединок в Бресте станет последним в карьере

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Российский боец смешанных единоборств и боксер Джефф Монсон заявил, что его предстоящий поединок на турнире "IBA.PRO 21", возможно, станет последним в его карьере.

"Я занимаюсь боксом, провожу поединок по этим правилам, потому что тренироваться для выступления в ММА слишком тяжело из‑за моих травм. Боксом я могу заниматься на 100%, не испытывая боли. Возможно, это мой последний бой", - приводит слова Монсона "Матч ТВ".

25 октября в Бресте Монсон проведет боксерский поединок против молдавского кикбоксера Иона Шолтояну. Бой пройдет в формате четырех раундов по две минуты.

На счету 55-летнего Монсона в смешанных единоборствах 60 побед, 26 поражений и одна ничья. За свою карьеру он встречался с такими известными бойцами, как Федор и Александр Емельяненко, Даниэль Кормье и Алексей Олейник.