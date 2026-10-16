Вадим Туков проведет претендентский бой с перспективой выйти на Тима Цзю

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Обладатель пояса WBA Gold в среднем весе россиянин Вадим Туков в декабре проведет претендентский бой и в случае победы должен будет встретиться с лучшим в паре между представителем Австралии Тимом Цзю и кубинцем Эрисланди Ларой.

Об этом "Интерфаксу" заявил генеральный директор RCC Boxing Promotions Герман Титов.

"У Вадима Тукова сейчас уже есть договоренность о поединке в декабре на большом шоу RCC в Екатеринбурге. Сейчас он первый номер рейтинга, но впереди его ждет бой за звание официального претендента на титул, который скоро будет на кону в бою Тима Цзю и Эрисланди Лары. Сейчас Вадим уже в подготовке и уехал для тренировок в Мексику", - сказал Титов.

Бой Тукова должен пройти в одном карде турнира RCC Boxing Promotions 12 декабря в Екатеринбурге, который возглавит бой россиянина Дмитрия Бивола и британца Каллума Смита.