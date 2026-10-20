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Месси и Роналду включены в число претендентов на "Золотой мяч" всех времен

Месси и Роналду включены в число претендентов на "Золотой мяч" всех времен
Футболисты Лионель Месси (слева) и Криштиану Роналду (справа)
Фото: David Ramos/Getty Images

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Футболисты Лионель Месси и Криштиану Роналду стали претендентами на звание лучшего обладателя "Золотого мяча" в истории.

В обнародованный организаторами премии списке фигурируют десять игроков, признанными лучшими футболистами мира по итогам года не менее двух раз. Аргентинец Месси является восьмикратным обладателем "Золотого мяча", португалец Роналду – пятикратным.

Также в число номинантов вошли нидерландцы Йохан Кройф, Марко ван Бастен, француз Мишель Платини (получали "Золотой мяч" по три раза), бразилец Роналдо, немцы Франц Беккенбауэр, Карл-Хайнц Руммениге, испанец Альфредо Ди Стефано, англичанин Кевин Киган (по два раза).

Награда приурочена к 70-летию премии "Золотой мяч". Победитель будет выбран по итогам платного (1 евро) голосования на сайте премии.

Лауреатов "Золотого мяча" в этом году объявят 26 октября на церемонии в Лондоне.

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