Месси и Роналду включены в число претендентов на "Золотой мяч" всех времен

Футболисты Лионель Месси (слева) и Криштиану Роналду (справа) Фото: David Ramos/Getty Images

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Футболисты Лионель Месси и Криштиану Роналду стали претендентами на звание лучшего обладателя "Золотого мяча" в истории.

В обнародованный организаторами премии списке фигурируют десять игроков, признанными лучшими футболистами мира по итогам года не менее двух раз. Аргентинец Месси является восьмикратным обладателем "Золотого мяча", португалец Роналду – пятикратным.

Также в число номинантов вошли нидерландцы Йохан Кройф, Марко ван Бастен, француз Мишель Платини (получали "Золотой мяч" по три раза), бразилец Роналдо, немцы Франц Беккенбауэр, Карл-Хайнц Руммениге, испанец Альфредо Ди Стефано, англичанин Кевин Киган (по два раза).

Награда приурочена к 70-летию премии "Золотой мяч". Победитель будет выбран по итогам платного (1 евро) голосования на сайте премии.

Лауреатов "Золотого мяча" в этом году объявят 26 октября на церемонии в Лондоне.