Роналду восхитился вкладом Месси в историю футбола

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Португалец Криштиану Роналду выразил восхищение вкладом аргентинца Лионеля Месси в развитие футбола.

"Лео, ты столько лет защищал свою страну, это история, которая останется навсегда. Все мое уважение к тому, чего ты добился с Аргентиной. Обнимаю", - такой комментарий оставил Роналду к посту Месси в соцсетях о прошедшем его прощальном матче в сборной Аргентины.

Товарищеская встреча с Бенином прошла в ночь на среду и завершилась со счетом 3:0 в пользу Аргентины. Месси забил гол и сделал два результативных паса. Прощальный для Месси матч в составе национальной команды состоялся на стадионе "Монументаль Антонио Веспуччи Либерти" в Буэнос-Айресе.

Месси дебютировал за сборную Аргентины в августе 2005 года в товарищеском матче против Венгрии. За национальную команду он провел 208 игр, забил 125 голов и сделал 68 результативных передач. В составе сборной форвард выиграл чемпионат мира 2022 года, два Кубка Америки (2021, 2024) и Финалиссиму (2022). Решение завершить выступления за сборную Месси принял после чемпионата мира 2026 года.