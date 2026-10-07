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Роналду восхитился вкладом Месси в историю футбола

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Португалец Криштиану Роналду выразил восхищение вкладом аргентинца Лионеля Месси в развитие футбола.

СпортПрощальный матч Месси завершился победой Аргентины над БениномПрощальный матч Месси завершился победой Аргентины над БениномЧитать подробнее

"Лео, ты столько лет защищал свою страну, это история, которая останется навсегда. Все мое уважение к тому, чего ты добился с Аргентиной. Обнимаю", - такой комментарий оставил Роналду к посту Месси в соцсетях о прошедшем его прощальном матче в сборной Аргентины.

Товарищеская встреча с Бенином прошла в ночь на среду и завершилась со счетом 3:0 в пользу Аргентины. Месси забил гол и сделал два результативных паса. Прощальный для Месси матч в составе национальной команды состоялся на стадионе "Монументаль Антонио Веспуччи Либерти" в Буэнос-Айресе.

Месси дебютировал за сборную Аргентины в августе 2005 года в товарищеском матче против Венгрии. За национальную команду он провел 208 игр, забил 125 голов и сделал 68 результативных передач. В составе сборной форвард выиграл чемпионат мира 2022 года, два Кубка Америки (2021, 2024) и Финалиссиму (2022). Решение завершить выступления за сборную Месси принял после чемпионата мира 2026 года.

Криштиану Роналду футбол Лионель Месси
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