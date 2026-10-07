Кисляк считает, что аналогов противостояний Месси-Роналду в скором времени не будет

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Полузащитник сборной России и московского ЦСКА Матвей Кисляк заявил, что эпоха футбольного соперничества аргентинца Лионеля Месси и португальца Криштиану Роналду была уникальной и вряд ли повторится в ближайшие годы.





"Думаю, в ближайшие годы мы уже не увидим противостояния настолько великих игроков", - сказал Кисляк "Интерфаксу".



"Крутых футболистов сейчас много, поэтому будем просто за ними следить. Но уровня противостояния Месси и Роналду не было ни до них, и, скорее всего, не будет после", — отметил футболист.



"На российском уровне такого соперничества тоже нет", - добавил полузащитник.



Накануне сборная России в Нижнем Новгороде сыграла вничью в товарищеском матче с Нигерией - 3:3. Кисляк стал автором одного из голов.



В ночь на среду Месси провел прощальный матч за сборную Аргентины. Товарищеская встреча с Бенином завершилась со счетом 3:0 в пользу Аргентины. Месси забил гол и сделал два результативных паса.

Также накануне Роналду выступил с заявлением о том, что не собирается в ближайшее время завершать выступления за сборную Португалии, несмотря на его конфликт в национальной команде.