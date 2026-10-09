СМИ сообщили о решении португальской федерации дисквалифицировать Роналду

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Португальская футбольная федерация решила отстранить нападающего Криштиану Роналду от игр за сборную страны после его самовольного отъезда из расположения национальной команды. Об этом сообщает Mirror.

В скором времени будет определен точный срок дисквалификации. Ее срок по регламенту может составить от одного до шести месяцев, а также штраф от 500 до 1 тыс. евро.

Роналду самовольно покинул расположение сборной в преддверии матча Лиги наций УЕФА против Дании. Как сообщалось, нападающий саудовского "Аль-Насра" выразил недовольство в связи с тем, что не попал в стартовый состав на предыдущий матч против Норвегии (и вообще не вышел на поле).

Вскоре 41-летний футболист принес извинения и выразил готовность вернуться в сборную.