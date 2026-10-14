Гол Батракова "Барселоне" не спас "Галатасарай" от крупного проигрыша в ЛЧ

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Испанская "Барселона" со счетом 4:1 победила "Галатасарай" во втором туре основной стадии Лиги чемпионов УЕФА.

Встреча состоялась в Стамбуле.

На 28-й минуте "Галатасарай" повел в счете: автором гола стал полузащитник сборной России Алексей Батраков. Для экс-футболиста "Локомотива" это первый гол в составе турецкой команды.

"Барселона" успела отыграться к перерыву: ответный гол на 43-й минуте провел Жоау Канселу.

Во втором тайме каталонская команда забила три гола. Отличились Фермин Лопес (50), Энтони Гордон (53), Карим Адейеми (65).

Вышедший на поле в стартовом составе Батраков был заменен на 58-й минуте.

"Барселона" в первых двух матчах дважды победила, "Галатасарай" - дважды проиграл.

Результаты остальных матчей:

"Сабах" - "Славия" - 2:0

"Арсенал" - "Лилль" - 3:0

"РБ Лейпциг" - ПСВ – 1:0

"Вильярреал" - "Наполи" - 3:1

"Викинг" - "Бавария" - 3:3

"Ланс" - "Спортинг" - 0:2

"Интер" - "Брюгге" - 3:4

"Атлетико" - "Манчестер Юнайтед" - 2:0