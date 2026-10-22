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Российскую фигуристку Трусову пригласили на этап Гран при ISU в США

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Российская фигуристка Александра Игнатова (экс-Трусова) получила приглашение для участия в этапе Гран-при ISU в США. Об этом сообщает "Матч ТВ".

По словам генерального секретаря Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александра Когана, виза у спортсменки есть.

Этап Гран‑при США пройдет с 13 по 15 ноября. Ранее стало известно, что серебряный призер ОИ-2022 выступит и на Гран-при в Китае (6-8 ноября).

В октябре фигуристка выиграла турнир серии "Челленджер" в Алма‑Ате (Казахстан).

Россияне выступают на турнирах под эгидой ISU в нейтральном статусе.

фигурное катание Александра Трусова Александра Игнатова
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