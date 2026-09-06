Трусова завоевала серебро на турнире в Токио

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) стала серебряным призером международного турнира серии ISU Challenger Kinoshita Group Cup в Токио в женском одиночном катании.



По сумме оценок за короткую и произвольную программы спортсменка заработала 221,06 балла.



Победительницей соревнований стала японка Мао Симада (231,32). Третье место заняла еще одна представительница России Анна Фролова (207,86).



Лидировавшая после короткой программы японка Ами Накаи (207,72) заняла итоговое четвертое место. Другая российская фигуристка Камилла Нелюбова, показавшая третий результат в короткой программе, в итоге стала пятой (201,34).



Россияне выступают на турнире в нейтральном статусе.