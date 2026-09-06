Поиск

Трусова завоевала серебро на турнире в Токио

Трусова завоевала серебро на турнире в Токио
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) стала серебряным призером международного турнира серии ISU Challenger Kinoshita Group Cup в Токио в женском одиночном катании.

По сумме оценок за короткую и произвольную программы спортсменка заработала 221,06 балла.

Победительницей соревнований стала японка Мао Симада (231,32). Третье место заняла еще одна представительница России Анна Фролова (207,86).

Лидировавшая после короткой программы японка Ами Накаи (207,72) заняла итоговое четвертое место. Другая российская фигуристка Камилла Нелюбова, показавшая третий результат в короткой программе, в итоге стала пятой (201,34).

Россияне выступают на турнире в нейтральном статусе.

Александра Игнатова Александра Трусова
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Четыре россиянина вышли в четвертый круг US Open

Российские пары фигуристов заняли весь пьедестал на турнире в Токио

Российские пары фигуристов заняли весь пьедестал на турнире в Токио

ЦСКА обыграл "Зенит" в чемпионате России по футболу

ЦСКА обыграл "Зенит" в чемпионате России по футболу

"Краснодар" впервые в сезоне не смог одержать победу в матче РПЛ

Россиянин Владислав Дикиджи выиграл турнир серии "Челленджер" в Токио

Российские фигуристы Фефелова и Валов выиграли этап юниорского Гран-при

Даниил Медведев вышел в четвертый круг US Open

Даниил Медведев вышел в четвертый круг US Open

Батраков и Захарян вошли в расширенный состав сборной России по футболу

"Локомотив" арендовал у "Зенита" Андрея Мостового

"Локомотив" арендовал у "Зенита" Андрея Мостового

Шесть россиян пробились в третий круг US Open

Шесть россиян пробились в третий круг US Open