Российская фигуристка Трусова выиграла турнир в Казахстане
Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Российская фигуристка Александра Игнатова (экс-Трусова) завоевала золото Мемориала Дениса Тена в женском одиночном катании.
Соревнование проходит в Казахстане.
По сумме короткой и произвольной программ Игнатова набрала 226,01 балла.
Второе место заняла представительница Южной Кореи Ким Ю Чжэ (209,20), Обладательницей бронзовой медали стала перешедшая под флаг Казахстана Софья Самоделкина (204,36).
Игнатова – серебряный призер Олимпиада-2022 в Пекине.