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Российская фигуристка Трусова выиграла турнир в Казахстане

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Российская фигуристка Александра Игнатова (экс-Трусова) завоевала золото Мемориала Дениса Тена в женском одиночном катании.

Соревнование проходит в Казахстане.

По сумме короткой и произвольной программ Игнатова набрала 226,01 балла.

Второе место заняла представительница Южной Кореи Ким Ю Чжэ (209,20), Обладательницей бронзовой медали стала перешедшая под флаг Казахстана Софья Самоделкина (204,36).

Игнатова – серебряный призер Олимпиада-2022 в Пекине.

фигурное катание Александра Игнатова Александра Трусова
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