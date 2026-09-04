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Фигуристка Нелюбова стала третьей в короткой программе на турнире в Токио

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Российская фигуристка Камилла Нелюбова показала третий результат в короткой программе на международном турнире серии ISU Challenger Kinoshita Group Cup в Токио.

За свое выступление спортсменка получила 76,08 балла. Лидирует японка Ами Накаи (80,27), второе место у ее соотечественницы Мао Симады (78,84).

Серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Игнатова (Трусова) показала четвертый результат - 74,92 балла. Еще одна представительница России Анна Фролова располагается на пятой строчке (73,66).

Россияне выступают на турнире в нейтральном статусе. Произвольную программу женщины представят 6 сентября.

ISU Анна Фролова Камилла Нелюбова Александра Игнатова Александра Трусова
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