Поиск

Федор Емельяненко и Ислам Махачев станут гостями ЧМ по самбо в Ташкенте

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Российские бойцы смешанного стиля Федор Емельяненко и Ислам Махачев станут почетными гостями чемпионата мира по самбо в Ташкенте, заявил президент ФИАС Василий Шестаков

"Сегодня самбо развивается более чем в 140 странах мира, объединяя миллионы людей, но путь к новым вершинам продолжается прямо сейчас. Приглашаю всех любителей единоборств в Ташкент на исторический, 50-й чемпионат мира. Почетными гостями турнира станут послы самбо: четырехкратный чемпион мира по боевому самбо, легенда смешанных единоборств Федор Емельяненко, а также чемпион мира по боевому самбо и действующий чемпион UFC Ислам Махачев", — цитирует Шестакова пресс-служба ФИАС.

Емельяненко-старший является первым официальным послом самбо в мире и на протяжении многих лет занимается популяризацией этого единоборства. Ислам Махачев получил статус посла самбо в феврале 2026 года, когда почетное звание ему присвоил президент международной федерации.

Чемпионат мира в Ташкенте пройдет с 6 по 8 ноября.

UFC Василий Шестаков ФИАС самбо Ислам Махачев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Батраков оказался самым узнаваемым молодым футболистом России

Батраков оказался самым узнаваемым молодым футболистом России

Российскую фигуристку Трусову пригласили на этап Гран при ISU в США

Российскую фигуристку Трусову пригласили на этап Гран при ISU в США

"Спартак" прервал 12-матчевую серию побед ЦСКА в КХЛ

Гол Батракова помог "Галатасараю" одержать первую в сезоне победу в ЛЧ

Гол Батракова помог "Галатасараю" одержать первую в сезоне победу в ЛЧ

Шведская лыжная ассоциация пытается заблокировать выдачу виз россиянам на ЧМ

ПСЖ с Сафоновым в составе обыграл "Барселону" в Лиге чемпионов

ПСЖ с Сафоновым в составе обыграл "Барселону" в Лиге чемпионов

Российские гимнасты завоевали серебро в многоборье на ЧМ и путевку на ОИ

Месси и Роналду включены в число претендентов на "Золотой мяч" всех времен

Месси и Роналду включены в число претендентов на "Золотой мяч" всех времен

Сборная России по футболу сыграет с Венесуэлой

Федерация ски-альпинизма появится в России