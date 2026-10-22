Федор Емельяненко и Ислам Махачев станут гостями ЧМ по самбо в Ташкенте

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Российские бойцы смешанного стиля Федор Емельяненко и Ислам Махачев станут почетными гостями чемпионата мира по самбо в Ташкенте, заявил президент ФИАС Василий Шестаков

"Сегодня самбо развивается более чем в 140 странах мира, объединяя миллионы людей, но путь к новым вершинам продолжается прямо сейчас. Приглашаю всех любителей единоборств в Ташкент на исторический, 50-й чемпионат мира. Почетными гостями турнира станут послы самбо: четырехкратный чемпион мира по боевому самбо, легенда смешанных единоборств Федор Емельяненко, а также чемпион мира по боевому самбо и действующий чемпион UFC Ислам Махачев", — цитирует Шестакова пресс-служба ФИАС.

Емельяненко-старший является первым официальным послом самбо в мире и на протяжении многих лет занимается популяризацией этого единоборства. Ислам Махачев получил статус посла самбо в феврале 2026 года, когда почетное звание ему присвоил президент международной федерации.

Чемпионат мира в Ташкенте пройдет с 6 по 8 ноября.