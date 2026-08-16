Ислам Махачев установил рекорд UFC по числу побед подряд

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Российский боец смешанного стиля Ислам Махачев стал рекордсменом UFC по числу выигрышных поединков подряд.

После того, как Махачев взял верх над ирландцем Иэном Гэрри на турнире UFC 330, его победная серия достигла 17 боев. Поединок с Гэрри прошел в Филадельфии в ночь на воскресенье по московскому времени, победу россиянину присудили единогласным решением судей.

Дебют Махачева в UFC состоялся в мае 2015 года, когда спортсмен одолел американца Лео Кунца на турнире в США. Однако в следующем бою, в октябре того же года, россиянин был нокаутирован от бразильца Адриану Мартинса на турнире в США. То поражение остается для 34-летнего Махачева единственным в смешанных единоборствах в карьере.

Серия, ставшая рекордной, началась с победы над американцем Крисом Уэйдом на турнире в США. В октябре 2022 года Махачев стал чемпионом UFC в легком весе, четыре раза его защитил, а затем перешел в полусредний вес и сейчас является обладателем пояса в этой категории.

Предыдущий рекорд UFC - 16 побед подряд - принадлежал бразильцу Андерсону Силве.