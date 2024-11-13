Федор Емельяненко: я еще чувствую в себе потенциал и хочу побиться на ринге

Многократный чемпион мира по ММА и боевому самбо рассказал о своих планах и отреагировал на выступление в ОИ спортсменов, проваливших гендерный тест

Федор Емельяненко Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Российский боец Федор Емельяненко в интервью корреспонденту "Интерфакса" Владимиру Нардину оценил уровень прошедшего в Астане чемпионата мира по самбо, поделился планами по ближайшим выступлениям, а также озвучил свою позицию по участию в Олимпийских играх спортсменов, проваливших гендерный тест.

- Федор, вам удалось посмотреть некоторые схватки на чемпионате мира. Как оцените уровень конкуренции?

- По распределению мест видно, что наша мировая карта расширилась. Мне понравилась выступившая за команду беженцев венесуэлка Мария Гуэдез – молодец, зарубилась с нашей девочкой (в финале в весовой категории до 50 кг победила россиянку Татьяну Федорову – ИФ). Радует, что те спортсмены, которых вчера даже видно не было, и максимум цеплялись за первую троечку, сейчас становятся чемпионами, это здорово. И сама борьба была интересная, видно, что конкуренция растет. Да, сегодня и Россия доминирует, и другие бывшие страны СНГ, но конкуренция уже хорошая – и Израиль подбирается, и Доминикана, и Венесуэла. Для нашей стороны, конечно, плюс в том, что самбо в России уже давно популярно, есть багаж. Но признание международным олимпийским комитетом самбо открывает двери для всех участников, каждый уже хочет стать чемпионом – не факт, что нам будет легко.

- Довольны ли вы уровнем популярности самбо в мире?

- Я доволен тем прогрессом, которого достигло самбо за последние несколько лет под руководством Василия Шестакова и Сергея Елисеева (возглавляют международную и европейскую федерации самбо соответственно – ИФ). Но ожидаем и большего.

- В некоторых видах спорта – в футболе, единоборствах – наблюдается мода на проведение ретро-поединков, планировались, что и вы проведете поединок по боксу. Чем это интересно для вас?

- Во-первых, я чувствую в себе потенциал, я хочу еще побиться, хочу быть в строю. С ребятами, своей командой еще работаю, в полную силу, и чувствую, что пока могу. Я пока еще держусь, поэтому хотелось бы повыступать. Есть и скорость, и выносливость, и сила, и хотелось бы еще показывать красивые бои. Не так, как бывает: выходят на ринг два пенсионера, друг на друге виснут, умирают и переходят в какую-то запрещенку непонятную. Хочу показать именно красивые бои.

- С кем именно хотелось бы вам провести такой бой? Слышал, что есть какие-то предварительные договоренности.

- Пока нет никаких предварительных договоренностей, есть определенные обращения и предложения. Но до конкретики мы не дошли – ни с одной, ни с другой стороны. Мне интересно было бы выступить и с Мирко Крокопом, и с Андреем Орловским. В одном из промоушенов предлагали бой с Мэттом Митрионом – тоже было бы интересно.

- Можно ли связать моду на ретро-бои с тем, что в современных единоборствах нет кумиров такого масштаба, как вы?

- Да будут еще ребята, придет время. Есть спортсмены, которые притягивают своим вниманием – Вадим Немков, например. Но, понимаете, мы, старое поколение, заслужили свое внимание не привлечением всякими высказываниями, трештоками, скандалами, мы свое уважение заслуживали мастерством на ринге.

- Многие критикуют Олимпиаду в Париже, особенно – за участие в соревнованиях по боксу спортсменов, проваливших гендерный тест. В беседе со мной боксер Григорий Дрозд выразил мнение, что может и к лучшему, что наших спортсменов на Играх-2024 почти и не было. Согласны с ним?

- Видно, что в мире происходит явная подмена ценностей и ориентиров. Мне кажется, наступает то время, когда нужно уже воздерживаться от выступлений на таких мероприятиях. Когда на предыдущей летней Олимпиаде в тяжелой атлетике выступал (или выступала – не знаю, как правильно сказать) мужчина, переделанный в женщину, уже тогда можно было понять, что дорожка протоптана и дальше будет хуже. Неизвестно, что на следующей Олимпиаде будет, но мне кажется, лучше параллельно проводить правильные мероприятия. Да и Евровидение давно не надо посещать по той же причине.