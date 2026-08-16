Махачев победил Гэрри и защитил титул чемпиона UFC

Фото: Ed Mulholland/Zuffa LLC

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Российский боец смешанного стиля Ислам Махачев одержал победу над ирландцем Иэном Гэрри в главном поединке турнира UFC 330 в Филадельфии.

По итогам пяти раундов россиянину присудили победу единогласным решением судей.

В результате 34-летний Махачев защитил титул чемпиона UFC в полусреднем весе.

Обладателем пояса он стал в ноябре 2025 года, одолев Джека Деллу Маддалену. До этого Махачем был чемпионом UFC в легком весе, однако он освободил пояс в связи с переходом в полусредний вес.

Теперь на счету Махачева в ММА 29 побед и оно поражение. 28-летний Гэрри проиграл второй бой при 17 победах.