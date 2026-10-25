Поиск

Кучеров стал лучшим бомбардиром в истории "Тампы" в НХЛ

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Российский нападающий "Тампа-Бэй" Никита Кучеров установил рекорд клуба по количеству очков в матчах регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги.

В гостевом матче против "Юты" 33-летний Кучеров отметился голевой передачей, после чего в его активе стало 1138 (405+733 по системе "гол+пас") очков. Этой отметки россиянин достиг за 890 матчей.

Предыдущим рекордсменом по результативности за "Тампу" был канадец Стивен Стэмкос, набравший 1137 очков в 1082 матчах.

Выступавший за ЦСКА Кучеров играет в "Тампе" с сезона-2013/14. В составе команды он стал двукратным обладателем Кубка Стэнли НХЛ.

НХЛ Никита Кучеров хоккей Тампа-Бэй
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Россиянин Евлоев нокаутом проиграл австралийцу Волкановски титульный бой UFC

Россиянин Петр Ян защитил титул чемпиона UFC

Россиянин Петр Ян защитил титул чемпиона UFC

"Краснодар" продлил безвыигрышную серию в РПЛ

Застрелен глава болгарской федерации тхэквондо

"Динамо" уступило "Акрону" и прервало девятиматчевую серию побед

"Динамо" уступило "Акрону" и прервало девятиматчевую серию побед

Россиянка Рощина завоевала серебро в многоборье на ЧМ по спортивной гимнастике

Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Алма-Ате

Батраков оказался самым узнаваемым молодым футболистом России

Батраков оказался самым узнаваемым молодым футболистом России

Российскую фигуристку Трусову пригласили на этап Гран при ISU в США

Российскую фигуристку Трусову пригласили на этап Гран при ISU в США

"Спартак" прервал 12-матчевую серию побед ЦСКА в КХЛ