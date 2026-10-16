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Капризов обновил рекорд "Миннесоты" по матчам с тремя и более очками

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Российский нападающий "Миннесота Уайлд" Кирилл Капризов установил новый клубный рекорд по количеству матчей Национальной хоккейной лиги, в которых он набирал не менее трех очков.

В ночь на пятницу по московскому времени "Миннесота" обыграла "Сент-Луис Блюз" со счетом 5:4. Капризов отметился заброшенной шайбой и двумя результативными передачами. Эта игра стала для него 50-й в составе "дикарей" с показателем "3+ очка". Ближайший преследователь по этому показателю среди действующих игроков клуба – Мэтт Болди (29).

В текущем сезоне НХЛ на счету Капризова 14 (9+5) очков в 8 проведенных играх. Он – лидер сезона по числу голов. Всего в регулярных чемпионатах НХЛ провел 405 матчей, набрав 489 (239+250 по системе "гол+пас") очков.

Капризов перешел в "Миннесоту" из московского ЦСКА в 2020 году.

Кирилл Капризов НХЛ Миннесота хоккей
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