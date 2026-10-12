Овечкин довел до 1007 число голов в НХЛ

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Российский нападающий Александр Овечкин открыл счет своим голам в новом сезоне Национальной хоккейной лиги.

Он отличился точным броском в домашнем матче "Вашингтона" против "Сиэтла". Однако от поражения столичный клуб точный бросок россиянина не спас – 3:5.

Между тем, Овечкин довел до 1007 число своих голов в НХЛ. Это второй результат за всю историю лиги, рекорд принадлежит канадцу Уэйну Гретцки (1016).

Также капитан "Вашингтона" обновил принадлежащий ему рекорд результативности в матчах без учета плей-офф – 930.

В турнирной таблице Восточной конференции "Вашингтон" занимает восьмое место, набрав в пяти матчах 6 очков. "Сиэтл" - на четвертой строчке на Западе: 8 очков в шести матчах.

Следующий матч "Вашингтон" проведет против "Каролины" в гостях в ночь на 14 октября по московскому времени. В это же время "Сиэтл" встретится на выезде с "Филадельфией".

Ранее Овечкин заявлял, что нынешний сезон станет для него последним в НХЛ.

41-летний форвард выступает в "Вашингтоне" с 2005 года, в 2018 году он выиграл Кубок Стэнли НХЛ. "Вашингтон" - единственный клуб в заокеанской карьере россиянина.