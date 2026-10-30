Поиск

Даниил Медведев вновь квалифицировался на Итоговый турнир ATP

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев обеспечил себе участие в Итоговом турнире ATP.

Квалификация стала возможной после того, как в пятницу Медведев обыграл француза Адриана Маннарино и вышел в полуфинал турнира категории ATP 500 в Вене.

Для россиянина это будет седьмое участие в Итоговом турнире ATP. В 2020 году Медведев стал триумфатором турнира.

Ранее путевки завоевали немец Александр Зверев, испанец Карлос Алькарас и американец Бен Шелтон. Пятикратный победитель турниров Большого шлема итальянец Янник Синнер досрочно завершил сезон из-за травмы колена и отказался от участия. Остальные четыре места в восьмерке сильнейших пока остаются вакантными.

Турнир пройдет с 15 по 22 ноября в Турине.

Даниил Медведев теннис
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Хозяева ЧМ-2027 по хоккею выступили против допуска россиян

ИИХФ в срочном порядке оценит решение CAS по российскому хоккею

CAS обязал Международную федерацию хоккея допустить сборные России

CAS обязал Международную федерацию хоккея допустить сборные России

Ралли-рейд "Дакар" в 2027 году пройдет в Португалии и Марокко

Ралли-рейд "Дакар" в 2027 году пройдет в Португалии и Марокко

Роналду оформил хет-трик в Саудовской Аравии и довел до 985 число голов в карьере

Клуб НБА "Бруклин" продлил контракт с российским игроком Егором Деминым

ЧМ-2026

Выручка ФИФА от продажи билетов на ЧМ-2026 составила рекордные $5 млрд

Выручка ФИФА от продажи билетов на ЧМ-2026 составила рекордные $5 млрд

Криштиану Роналду признан лучшим обладателем "Золотого мяча" в истории

Криштиану Роналду признан лучшим обладателем "Золотого мяча" в истории

"Реал" извинился перед Китаем за скандальные высказывания Мбаппе

"Реал" извинился перед Китаем за скандальные высказывания Мбаппе

Глава ФИАС Василий Шестаков призвал Дану Уайта провести турнир UFC в Москве