Даниил Медведев вновь квалифицировался на Итоговый турнир ATP

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев обеспечил себе участие в Итоговом турнире ATP.

Квалификация стала возможной после того, как в пятницу Медведев обыграл француза Адриана Маннарино и вышел в полуфинал турнира категории ATP 500 в Вене.

Для россиянина это будет седьмое участие в Итоговом турнире ATP. В 2020 году Медведев стал триумфатором турнира.

Ранее путевки завоевали немец Александр Зверев, испанец Карлос Алькарас и американец Бен Шелтон. Пятикратный победитель турниров Большого шлема итальянец Янник Синнер досрочно завершил сезон из-за травмы колена и отказался от участия. Остальные четыре места в восьмерке сильнейших пока остаются вакантными.

Турнир пройдет с 15 по 22 ноября в Турине.