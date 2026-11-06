"Локомотив" отправил в отставку главного тренера Галактионова

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов покинул свой пост, заявил председатель совета директоров московского футбольного клуба Юрий Нагорных.

"Хотел бы озвучить решение совета директоров о досрочном прекращении контракта с Галактионовым. Хотел бы его поблагодарить за четыре года работы в клубе. Были и победы, и поражения. Мы приняли решение на данном этапе наше сотрудничество прекратить. Клубу необходимо в кратчайшие сроки выбираться из этой ситуации", - приводит слова Нагорных "Матч ТВ".

В пятницу "Локомотив" проиграл казанскому "Рубину" в домашнем матче 14-го тура РПЛ (0:1) и опустился на 15-е место в турнирной таблице.

42-летний Галактионов возглавил "Локомотив" в ноябре 2022 года. При нем команда стала бронзовым призером чемпионата России-2025/26.