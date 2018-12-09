Мякяряйнен выиграла гонку преследования на этапе КМ по биатлону

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен стала победительницей женской гонки преследования, прошедшей в воскресенье в рамках первого этапа Кубка мира в словенской Поклюке.

Она стартовала первой в качестве победительницы прошедшего накануне спринта. Воскресную дистанцию 10 км она преодолела за 29 минут 16,9 секунды, не допустив ни одного неточного выстрела.

Второе место заняла (и второй стартовала) итальянка Доротея Вирер, уступившая победительнице 41,3 секунды. Она также не промахнулась ни разу.

Третьей стала представительница Словакии Паулина Фиалкова, стартовавшая шестой. Ее проигрыш первому месту составил (с нулем промахов) 59,2 секунды.

Лучшей из россиянок стала Ирина Старых, финишировавшая восьмой (стартовала 12-й). На ее счету промахов не оказалось. Отставание от победительницы – 1 минута 35,6 секунды.

Остальные россиянки, принявшие участие в гонке, в итоговом протоколе разместились в следующем порядке: 10 (8-й номер старта).Евгения Павлова – 0 промахов; 15 (13).Маргарита Павлова – 1; 17 (48).Екатерина Юрлова-Перхт - 0; 31 (21).Валентина Васнецова - 1.