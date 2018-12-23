Главные новости
В РоссииСпасатели ликвидировали пожар в соликамской шахтеВ РоссииБрянский губернатор задумался об увольнении чиновника, чьи дети отдыхают за счет благотворителейЭкономикаВ Финляндии началось строительство "Северного потока-2"
Спорт

Выступающая за Словакию Кузьмина выиграла масс-старт на этапе КМ по биатлону

Юрлова-Перхт стала девятой, Старых - 28-й

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Словацкая биатлонистка российского происхождения Анастасия Кузьмина стала победительницей гонки с общего старта (дистанция- 12,5 км), прошедшей в чешском Нове Место в рамках третьего этапа Кубка мира.

Дистанцию она преодолела 35 минут 34,4 секунды с двумя промахами.

Второе место заняла еще одна представительница Словакии Паулина Фиалкова, отставшая от победительницы на 12,1 секунды также с двумя промахами.

Третьей финишировала итальянка Доротея Вирер с отставанием от первого места на 13,3 секунды. У нее три промаха.

В гонке приняли участие две россиянки: Екатерина Юрлова-Перхт заняла девятое место (3 промаха), Ирина Старых – 28-е (4).

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: биатлон

Новости по теме

Спорт
Россия определилась с составом сборной фигуристов на чемпионат ЕвропыРоссия определилась с составом сборной фигуристов на чемпионат Европы
Евгения Медведева вошла в нее в качестве запаснойПодробнее
 "Реал" в четвертый раз выиграл чемпионат мира по футболу среди клубов"Реал" в четвертый раз выиграл чемпионат мира по футболу среди клубов
В финальном матче, который прошел в Абу-Даби, он переиграл клуб "Аль-Айн" из ОАЭПодробнее
 Россиянин Логинов стал вторым в гонке преследования на этапе КМ по биатлонуРоссиянин Логинов стал вторым в гонке преследования на этапе КМ по биатлону
В тройке сильнейших он разместился между братьями Бе из НорвегииПодробнее
 Кокорину и Мамаеву предъявлено обвинение в окончательной редакцииКокорину и Мамаеву предъявлено обвинение в окончательной редакции
По одному из эпизодов следствие переквалифицировало обвинениеПодробнее
ЦСКА потерпел второе поражение подряд в КХЛЦСКА потерпел второе поражение подряд в КХЛ
Теперь он уступил "Йокериту"Подробнее
 Мутко покинул пост президента РФСМутко покинул пост президента РФС
До февраля 2019 года и. о. президента организации будет глава Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей ПрядкинПодробнее
 Ибрагимович продлил контракт с "Лос-Анджелес Гэлакси"Ибрагимович продлил контракт с "Лос-Анджелес Гэлакси"
Соглашение рассчитано на 2019 годПодробнее
 Полиция Австрии отказалась от претензий к российским биатлонистамПолиция Австрии отказалась от претензий к российским биатлонистам
Спортсмены могут продолжать выступления на международных соревнованияхПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Фотогалереи
Фотохроника 21 декабря6 фото
21 декабря
Фотохроника 21 декабря
Лучшие фото недели10 фото
21 декабря
Лучшие фото недели
"Мисс Вселенная-2018"8 фото
17 декабря
"Мисс Вселенная-2018"
Все фотогалереи

Выбор редакции

Последние новости
Главные новости
В РоссииСпасатели ликвидировали пожар в соликамской шахтеВ РоссииБрянский губернатор задумался об увольнении чиновника, чьи дети отдыхают за счет благотворителейЭкономикаВ Финляндии началось строительство "Северного потока-2"В РоссииРоструд напомнил о предстоящих через неделю десятидневных новогодних каникулахСпорт"Реал" в четвертый раз выиграл чемпионат мира по футболу среди клубовВ РоссииАэродром "Бельбек" принял первые боевые самолеты после реконструкции

Кокорин и Мамаев сыграют в "Бутырке" футбольный матч против сотрудников СИЗО

Спасатели ликвидировали пожар в соликамской шахте

Спасатели ликвидировали пожар в соликамской шахтеК этому времени на поверхность подняли тела пяти из девяти погибших на руднике строителей Подробнее

В Самарской области при взрыве газового баллона пострадали три подростка

Пассажиры вернувшегося в Москву самолета вылетят в Сочи резервном бортом

Выступающая за Словакию Кузьмина выиграла масс-старт на этапе КМ по биатлону

Юрлова-Перхт стала девятой, Старых - 28-й Подробнее

СМИ узнали о переброске Турцией подкрепления в Сирию

В США с пятой попытки на орбиту стартовала ракета Falcon 9

В Соликамске к зданию "Уралкалия" люди начали приносить цветы в память о погибших горняках

Порошенко приравнял боевиков ОУН и УПА к ветеранам войны

Порошенко приравнял боевиков ОУН и УПА к ветеранам войныНовый закон дает гарантии соцзащиты участникам армий, "которые сражались за независимость Украины в XX веке" Подробнее

Спасателям пришлось поднимать погибших на шахте в Соликамске с глубины 362 метра

Как отметили в МЧС, на этой отметке были обнаружены очаг возгорания и тела горняков Подробнее

Пассажирский лайнер вернулся в московский аэропорт из-за отказа двигателя

Песков рассказал о клевете, прозвучавшей в ходе пресс-конференции Путина

Нетаньяху пообещал при необходимости активизировать операции против Ирана в Сирии

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_153545467595368701', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');