Выступающая за Словакию Кузьмина выиграла масс-старт на этапе КМ по биатлону

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Словацкая биатлонистка российского происхождения Анастасия Кузьмина стала победительницей гонки с общего старта (дистанция- 12,5 км), прошедшей в чешском Нове Место в рамках третьего этапа Кубка мира.

Дистанцию она преодолела 35 минут 34,4 секунды с двумя промахами.

Второе место заняла еще одна представительница Словакии Паулина Фиалкова, отставшая от победительницы на 12,1 секунды также с двумя промахами.

Третьей финишировала итальянка Доротея Вирер с отставанием от первого места на 13,3 секунды. У нее три промаха.

В гонке приняли участие две россиянки: Екатерина Юрлова-Перхт заняла девятое место (3 промаха), Ирина Старых – 28-е (4).