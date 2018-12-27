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Спорт

Глава "Газпром нефти" выдвинут на пост президента РФС

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Федерация футбола Пермского края выдвинула главу "Газпром нефти" Александра Дюкова на пост президента Российского футбольного союза (РФС), сообщил "Интерфаксу" руководитель футбольной федерации Пермского края Дмитрий Терехов.

Он добавил, что федерация футбола Пермского края уверена в искреннем отношении Дюкова к отечественному спорту и выступает за то, чтобы у российского футбола был сильный руководитель.

Региональная федерация направила соответствующие документы в РФС.

С марта 2008 года по май 2017 года Александр Дюков являлся президентом петербургского футбольного клуба "Зенит". За это время клуб трижды становился чемпионом России (в 2010, 2012 и 2015 гг.), дважды - обладателем Кубка России (в 2010, 2016 гг.), Кубка UEFA и Суперкубка UEFA (в 2008 г.)

С 2008 года Дюков является Председателем совета директоров клуба "Зенит".

Также Дюков возглавляет комитет программ развития футбола Российского футбольного союза

19 декабря о своем уходе с поста руководителя РФС объявил вице-премьер РФ Виталий Мутко. И.о. был назначен глава Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин.

Выборы президента РФС пройдут 22 февраля.

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Теги: Александр Дюков, РФС

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